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19:45, 22 декабря 2022Россия

Путин пообещал объединить русский народ

Президент России Путин пообещал объединить русский народ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Никто в мире не желает объединения и усиления русского народа, кроме России, которая сделает это. С таким обещанием выступил президент страны Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Государственного совета по молодежной политике, трансляция мероприятия доступна в официальном Telegram-канале Кремля.

«Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение — пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет. Кроме нас. И мы будем это делать. И сделаем», — подчеркнул Путин.

Также он рассказал, что Россия потерпела фиаско, когда США удалось после развала СССР разобщить русских и украинцев. Глава государства добавил, что в 2014 году украинскими властями была развернута война против граждан, которые считают себя частью русского народа.

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Игорь Дмитров
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