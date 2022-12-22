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19:06, 22 декабря 2022Россия

Путин рассказал о фиаско России после распада СССР

Путин заявил о фиаско России, когда США разобщили русских и украинцев после развала СССР

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия потерпела фиаско, когда США удалось после развала СССР разобщить русских и украинцев. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что США давно пытаются разделить русский мир, для чего создали идею «украинского сепаратизма» в противовес России.

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Игорь Дмитров
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