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18:59, 22 декабря 2022Россия

Путин порассуждал о Минских соглашениях

Президент России Путин заявил, что с Минскими соглашениями Россию «водили за нос»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вадим Савицкий / Russian Defence Ministry / Reuters

Россию просто «водили за нос» с Минскими соглашениями после 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал невыполнение Минских соглашений другими странами-участниками, подписавшими документ, предтечей СВО. Отвечая на вопрос журналиста, были ли у Москвы подозрения в обмане относительно «Минска-2», Песков отметил, что «это стало очевидно» с течением времени.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский озвучил «формулу мира». Она включает десять шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Кроме того, он отверг заключение новых Минских соглашений с Россией.

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Никита Абрамов
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