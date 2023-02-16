В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях

Представитель Путина Песков заявил, что у России не было пессимизма от Минских соглашений

У России изначально не было пессимизма от переговоров по Минским соглашениям — Москва надеялась, что они приведут к урегулированию. Об этом заявил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле ответили на вопрос журналистов о позиции бывшего помощника Путина Владислава Суркова. Суркова ранее спросили, исходил ли он при работе над Минскими соглашениями из того, что они должны быть выполнены, и он односложно ответил «нет».

Кто такой Владислав Сурков Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его непосредственном участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. После 2014-го Сурков занимался вопросами взаимоотношений с Киевом и урегулирования конфликта в Донбассе. Должность помощника президента Сурков оставил в феврале 2020 года.

«Была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Россия изначально прикладывала огромные усилия на переговорном процессе и ставила своей целью заставить Киев соблюдать договоренности. Также он добавил, что за разъяснением слов Суркова следует обратиться к нему.

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