Украине разрешили напечатать 50 миллиардов гривен

МВФ разрешил Киеву напечатать до 50 миллиардов гривен при дефиците внешнего финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Украине напечатать до 50 миллиардов гривен в первом квартале следующего года в случае «временного дефицита внешнего финансирования». Об этом говорится в меморандуме МВФ и Киева.

Документ определяет действия Киева, которые необходимы для получения кредита на сумму до 20 миллиардов долларов. Фонд требует сокращения украинским ЦБ поддержки бюджета, отмену льгот для малого бизнеса, а также проведение «прозрачного и конкурентного» отбора членов наблюдательного совета энергокомпании «Нафтогаз».

В меморандуме указывается, что «риски остаются чрезвычайно высокими», а «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» из-за ударов по критической инфраструктуре.

С 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 миллиарда. НБУ вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма у Минфина. Ранее это было запрещено регулятору, так как противоречит требованиям МВФ. Это привело к резкому снижению курса украинской национальной валюты и росту инфляции.