Нацбанк Украины «напечатал» 15 миллиардов гривен

Депутат Рады Железняк сообщил, что НБУ купил облигаций еще на 15 миллиардов гривен

Национальный банк Украины (НБУ) купил облигаций еще на 15 миллиардов гривен (410 миллионов долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, всего с начала российской спецоперации регулятор провел эмиссию 370 миллиардов гривен (примерно 10,1 миллиарда долларов).

«Сразу могу сказать, что в декабре напечатают еще плюс 30 миллиардов гривен [около 820 миллионов долларов], и тогда за весь год будет как раз сумма 400 миллиардов гривен [10,9 миллиарда долларов], как и было предусмотрено в бюджете этого года», — отметил украинский депутат.

27 ноября стало известно, что Нацбанк Украины пообещал Вашингтону прекратить эмиссию гривны в 2023 году ради сотрудничества с Международным валютным фондом.

С 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 миллиарда. НБУ вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма у Минфина. Ранее это было запрещено регулятору, так как противоречит требованиям МВФ. Это привело к резкому снижению курса украинской национальной валюты и росту инфляции.

В сентябре кабмин Украины утвердил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20 процентов ВВП. При этом позднее в стране допустили инфляцию на уровне 30 процентов. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабинета министров, посвященного обсуждению проекта государственного бюджета на 2023 год. «Инфляция может достигнуть 30 процентов, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — отметил он.