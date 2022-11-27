Нацбанк Украины пообещал Вашингтону прекратить выпуск гривны в 2023 году

Ради сотрудничества с МВФ Нацбанк Украины пообещал свернуть эмиссию гривны в 2023 году

В следующем году Национальный банк Украины (НБУ) не будет проводить эмиссию гривны. Это необходимо для сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз украинского регулятора.

Глава НБУ Андрей Пышный после встречи с послом США в Киеве Бриджит Бринк отметил, что речь идет о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Также он добавил, что бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования.

С 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд. НБУ вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма у Минфина. Ранее это было запрещено регулятору, так как противоречит требованиям МВФ. Это привело к резкому снижению курса украинской национальной валюты и росту инфляции.

Сейчас регулятор требует от государственных и частных банков и иностранных инвесторов приобретать военные облигации, несмотря на невыгодные ставки. Пышный провел серию встреч с банкирами и руководителями структур с иностранным капиталом, во время которых призвал их убедить иностранных акционеров на покупку облигаций внутреннего госзайма.

Прежний глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко ушел в отставку в октябре из-за конфликта с офисом президента страны Владимира Зеленского. Стало известно, что у Шевченко ухудшились отношения с руководителем офиса Андреем Ермаком — тому не нравится рост инфляции и девальвация гривны. А Андрея Пышного называют близким другом Ермака и одноклассником бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка.