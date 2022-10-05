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Нацбанк Украины возглавит близкий друг главы офиса Зеленского

Депутат Рады Дубинский: НБУ возглавит друг главы офиса Зеленского Ермака Пышный

Фото: Zozuliadv / Wikimedia

Новым главой Нацбанка Украины (НБУ) станет Андрей Пышный. Его кандидатуру в среду, 5 октября, согласует финансовый комитет Верховной Рады (ВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

По его словам, Пышный является близким другом главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и одноклассником бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка.

«Учитывая, что назначение Пышного в Нацбанк согласовано в ОП [офисе президента], внимательно будем следить как (...) депутаты СН [партии "Слуга народа" ] в комитете будут дружно голосовать "за"», — отметил Дубинский.

Он также рассказал, что когда Пышный возглавлял Ощадбанк, была «прокручена операция» по изъятию у владельцев одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов Украины в пользу олигарха и «теневого кардинала» депутатской группы «Довіра» Андрея Веревского. Дубинский уточнил, что в эту политическую партию сейчас входит однокурсник Пышного депутат Андрей Иванчук.

Во вторник, 4 октября, глава НБУ Кирилл Шевченко объяснил уход в отставку состоянием здоровья. Он также поблагодарил президента страны Владимира Зеленского, коллег и международных партнеров за сотрудничество.

В свою очередь издание «Страна.ua» сообщило, что уход Шевченко связан с конфликтом с офисом Зеленского. По словам информированного источника, у Шевченко ухудшились отношения с Ермаком. Тому не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая «обесценивает сбережения украинцев».

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Варвара Кошечкина
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