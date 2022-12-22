В Японии указали США на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Японский политик Мунэо Судзуки призвал США признать бомбардировки Хиросимы ошибкой

США должны признать ошибкой атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, призвал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Его слова приводит газета Yomiuri.

«Несмотря на то, что с конца войны прошло уже 77 лет, США, которые сбросили атомные бомбы, ни разу не извинились и не попросили прощения. Это США, кто громко говорит о "демократии, правах человек и свободе" про действия других стран. Так почему бы честно не заявить Японии и всему миру о том, что США сделали?» — указал политик.

Он также заявил, что был бы не против визита главы администрации США в города, подвергшиеся бомбардировке. По его словам, он желал бы услышать обращение американского представителя ко всему миру о том, что использование ядерного оружия невозможно, а применение атомных бомб было ошибкой.

Ранее сообщалось о планах президента США Джо Байдена посетить Нагасаки. В таком случае он станет первым американским лидером, посетившим город.