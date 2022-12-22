ЧМ в Катаре уступил российскому по числу телепросмотров

РБК: ЧМ в Катаре в два раза уступил российскому по числу телепросмотров

Чемпионат мира в Катаре уступил российскому по числу телепросмотров — его смотрели по телевизору в два раза меньше россиян, чем турнир в России в 2018 году. Об этом пишет РБК.

По информации издания, охват всех телетрансляций чемпионата мира по футболу-2022 составил в России 38,1 процента. Такие данные по российским городам с населением больше 100 тысяч человек.

Отмечается, что чемпионат мира по футболу 2018 охватил в два с лишним раза больше россиян — 81,5 процента. В этом году трансляцию всех матчей вел только «Матч ТВ», раньше турниры были распределены между ним, «Первым каналом» и «Россией 1». Однако даже у отдельно взятого «Матч ТВ» в 2018 году охват был выше — 57,2 процента, пишет издание.

18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.