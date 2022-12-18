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23:22, 18 декабря 2022Спорт

Месси сделал заявление после победы на чемпионате мира

Лионель Месси заявил, что продолжит выступления в сборной Аргентины после победы на ЧМ
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Carl Recine / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что продолжит выступления за национальную команду после победы на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит Toda Pasion.

«Очевидно, я хотел закрыть этим свою карьеру, я больше не могу ни о чем просить. Слава богу, он дал мне все. Почти завершение моей карьеры таким образом, это впечатляет», — отметил футболист. Он добавил, что хочет сыграть за сборную еще несколько матчей.

35-летнего капитана команды Лионеля Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Ксения Курашкина
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