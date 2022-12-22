Путин рассказал о связи США с украинским сепаратизмом

Путин заявил, что США создали «украинский сепаратизм» в противовес «русскому миру»

США давно пытаются разделить «русский мир», для чего создали идею «украинского сепаратизма» в противовес России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, потенциальные противники Москвы рассчитывали в перспективе руководить «отдельными частями» общей для всех русских территории.

«Нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира — против них развернули войну, а мы все терпели», — рассказал Путин.

Ранее на пресс-подходе президент РФ назвал военную операцию, которая проходит на территории Украины вынужденной, но необходимой мерой. Он заявил, что благодарен всем российским военным, которые в ней участвуют.