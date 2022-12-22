Президент России Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной

Президент России Владимир Путин порассуждал о пользе психотерапии. Его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

По мнению главы государства, психотерапевт — это востребованная профессия. Он считает, что в современном мире, с его вызовами и темпом жизни, людям часто не хватает поддержки.

«Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке», — заявил Путин.

Ранее президент России говорил, что власти пока уделяют недостаточно внимания проблеме доступности психологической помощи для граждан. По его словам, около 15 процентов россиян нуждаются в помощи специалистов по ментальному здоровью.