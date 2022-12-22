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17:17, 22 декабря 2022Забота о себе

Путин порассуждал о пользе психотерапии

Президент России Владимир Путин назвал профессию психотерапевта востребованной

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин порассуждал о пользе психотерапии. Его слова приводит Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

По мнению главы государства, психотерапевт — это востребованная профессия. Он считает, что в современном мире, с его вызовами и темпом жизни, людям часто не хватает поддержки.

«Темп жизни меняется. Он становится мощным, быстрым. Все бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке», — заявил Путин.

Ранее президент России говорил, что власти пока уделяют недостаточно внимания проблеме доступности психологической помощи для граждан. По его словам, около 15 процентов россиян нуждаются в помощи специалистов по ментальному здоровью.

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Екатерина Лобанова
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