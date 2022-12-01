Путин назвал число нуждающихся в психологе россиян

Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются должным образом

Российские власти недостаточно внимания уделяют проблеме доступности психологической помощи для граждан, хотя около 15 процентов россиян нуждаются в помощи специалистов по ментальному здоровью. Такое число назвал президент страны Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Глава государства признал, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, несмотря на востребованность. «И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — заключил Путин.

Ранее российский психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, когда стоит записаться к терапевту. К тревожным симптомам, сигнализирующим о том, что человеку стоит посетить психолога, относятся тяжелые переживания и состояния, сопровождающиеся навязчивыми мыслями, нарушением сна и аппетита, апатия.

Также к тревожным признакам относятся панические атаки, чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, сильное беспокойство о внешности и нарушение работоспособности.