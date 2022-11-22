Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:11, 22 ноября 2022Забота о себе

Россиянами рассказали о симптомах для похода к психологу

Психолог Петухова: человеку с апатией и тяжелыми переживаниями стоит обратиться к врачу

Фото: Unsplash

К тревожным симптомам, сигнализирующим о том, что человеку стоит посетить психолога, относятся тяжелые переживания и состояния, сопровождающиеся навязчивыми мыслями, нарушением сна и аппетита, апатия. Об этом RT рассказала российский психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова.

Также к тревожным признакам относятся панические атаки, чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, сильное беспокойство о внешности и нарушение работоспособности.

«Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку», — перечислила Петухова.

По словам специалиста, очень важно вовремя диагностировать отклонения: в частности, если человек стал чаще плакать или появились внезапные головокружения, перепады настроения, он не видит целей, смыслов, ему не хватает энергии.

Ранее специалисты из медицинского центра Джорджтаунского университета обнаружили, что при лечении тревожности медитация не уступает лекарствам по эффективности. Руководитель исследования Элизабет Хоге отметила, что медитацию можно назначать пациентам, которые не могут принимать эсциталопрам из-за побочных эффектов или аллергии, либо не поддаются воздействию препарата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе»
Минобороны показало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ
Макгрегор заявил о невыполнении Нурмагомедовым плана отца
В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для детей
Аналитик заявил о сотнях способов обойти потолок цены на российскую нефть
Фанаты пошли на поиски пива в Катаре и попали на вечеринку во дворец шейха
Посольство России оценило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Определены самые популярные породы собак в дореволюционной Москве
Военкор назвал три необходимых для поражения Украины фактора
Россиянами рассказали о симптомах для похода к психологу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.