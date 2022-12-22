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11:01, 22 декабря 2022Россия

В российском регионе после взрыва в небе упал разгонный блок ракеты

В Ростовской области после взрыва в небе нашли упавший разгонный блок двигателя ракеты
СюжетВзрыв в Ростове

Кадр: Страница «Новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте»

В Константиновском районе Ростовской области после взрыва в небе нашли упавший разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Об этом рассказал РИА Новости представитель местной администрации.

20 декабря в соцсетях появились данные о взрыве над Константиновском. Позже глава администрации в российском регионе Виталий Дьячкин пояснил, что прибывшие на место специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. По его словам, специалисты утилизировали объект вместе с остатками топлива путем взрыва.

Представитель администрации позже отметил, что информацию об обнаружении блока ракеты передали в соответствующие органы.

В какое время ракета-носитель осуществляла пуск пока остается неизвестным.

16 декабря жители Еланского района Волгоградской области заметили обломки неизвестного объекта. Территория падения была оцеплена, туда прибыли сотрудники МЧС. Из обломков были видны торчащие пучки цветных проводов, а также надпись на корпусе, сделанная по-русски.

В результате происшествия никто не пострадал, доложили в волгоградских экстренных службах.

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Анна Щербакова
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