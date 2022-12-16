Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе

Администрация Еланского района подтвердила падение обломков неопознанного объекта

Администрация Еланского района Волгоградской области подтвердила падение обломков неопознанного объекта на своей территории, на месте начали работать экстренные службы, передает РБК.

Представители власти в российском регионе пояснили, что утром 16 декабря поступил вызов о падении обломков на единый номер экстренных оперативных служб 112.

«Информация передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и иные службы для проведения соответствующих мероприятий», — уточнили в администрации.

В результате происшествия никто не пострадал. Вред социально значимой инфраструктуре в Еланском районе также не был причинен, указали власти.

До этого в сети распространились кадры с места падения обломков неопознанного объекта под Волгоградом. На них видно, как с неба падают обломки неопознанного объекта, кроме того, слышны звуки, похожие на работу турбины самолета.

О происшествии в Еланском районе Волгоградской области стало известно 16 декабря. Место падения неизвестного объекта оцепили, туда прибыли сотрудники МЧС. По внешнему виду обломков нельзя понять, какой тип летательного аппарата рухнул на землю: ракета или беспилотник. Из обломков видны торчащие пучки цветных проводов, надписи на корпусе сделаны по-русски, это следует из фотографий очевидцев.