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16:07, 16 декабря 2022Россия

Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе

Администрация Еланского района подтвердила падение обломков неопознанного объекта

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Администрация Еланского района Волгоградской области подтвердила падение обломков неопознанного объекта на своей территории, на месте начали работать экстренные службы, передает РБК.

Представители власти в российском регионе пояснили, что утром 16 декабря поступил вызов о падении обломков на единый номер экстренных оперативных служб 112.

«Информация передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и иные службы для проведения соответствующих мероприятий», — уточнили в администрации.

В результате происшествия никто не пострадал. Вред социально значимой инфраструктуре в Еланском районе также не был причинен, указали власти.

До этого в сети распространились кадры с места падения обломков неопознанного объекта под Волгоградом. На них видно, как с неба падают обломки неопознанного объекта, кроме того, слышны звуки, похожие на работу турбины самолета.

О происшествии в Еланском районе Волгоградской области стало известно 16 декабря. Место падения неизвестного объекта оцепили, туда прибыли сотрудники МЧС. По внешнему виду обломков нельзя понять, какой тип летательного аппарата рухнул на землю: ракета или беспилотник. Из обломков видны торчащие пучки цветных проводов, надписи на корпусе сделаны по-русски, это следует из фотографий очевидцев.

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Анна Щербакова
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