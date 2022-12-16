В сети появились кадры с места падения обломков неопознанного объекта под Волгоградом

В сети появилась видеозапись с места падения обломков неопознанного объекта в Волгоградской области. Их публикует местное издание v1.ru.

На кадрах видно, что с неба падают обломки неопознанного объекта — в этот момент слышны звуки, похожие на работу турбины самолета. Впоследствии на видеозаписи показаны последствия падения обломков неизвестного объекта. «Деревья посшибало», — говорит голос за кадром и показывает платы на месте ЧП. Помимо этого, в поле видны небольшие железные обломки.

О падении неизвестных обломков в Еланском районе Волгоградской области стало известно в пятницу, 16 декабря. Место падения оцепили, туда прибыли сотрудники МЧС. В экстренных службах уточнили, что никто не пострадал, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Тюмени на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат. По словам очевидцев, к БПЛА были прикреплены парашюты. После случившегося прокуратура начала проверку.