В российском регионе сообщили о падении обломков неопознанного объекта

Жители Волгоградской области сообщили о падении обломков неопознанного объекта

В Еланском районе Волгоградской области заметили обломки упавшего неопознанного объекта. Об этом сообщили местные жители, передает портал V1.

В экстренных службах российского региона рассказали, что место падения уже оцеплено. К месту происшествия вызвали сотрудников МЧС и других ответственных служб.

Информация о падении странного объекта появилась утром 16 декабря. Пользователи соцсетей предполагали, что один или несколько объектов рухнули на территории Еланского района.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендовали обращаться за комментариями о происшествии в Минобороны. В экстренных службах Еланского района в курсе падения неопознанного объекта.

«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся. <...> Жертв и разрушений нет», — разъяснил представитель экстренных служб.

Власти российского региона на произошедшее пока никак не отреагировали.