Губернатор Псковской области Ведерников: беспилотники НАТО пытались пересечь госграницу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу России. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания III международного Медиафорума в Пскове, видео своего выступления он разместил в Telegram-канале.

Он напомнил, что российский регион граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс. По словам Ведерникова, Псковская область неоднократно подвергалась «натовской политике "добрососедства"», несмотря на заверения блока о стремлении к мирному сосуществованию с Россией.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — заявил он. Ведерников добавил, что подобное «мирное взаимодействие» обострилось после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, он также упомянул установку вышек сотой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничных зонах.

НАТО активизировалось у российских границ

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. При этом указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

В частности, 23 ноября американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат обнаружили недалеко от Крыма за несколько часов до атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь. Он покинул указанный район примерно за два часа до первых сообщений о работе систем противовоздушной обороны в республике.

Однако, по заверению главы Пентагона Ллойда Остина, НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфликта с ней и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине.

Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную Путиным войну Ллойд Остин Министр обороны США

При этом, пообещал он, Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах.

Крах однополярного мира

Паспортная война

Также Ведерников рассказал о выдаче странами Евросоюза своих паспортов в российском регионе. По его словам, ведется массовая целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов. В частности, уточнил он, речь идет о Печорском районе, который граничит на западе с Эстонией и Латвией. «Мы все хорошо понимаем, для чего это делается на приграничных территориях», — отметил он.

На территории Печорского района находится один из древнейших русских городов Изборск. C 1920 года в соответствии с Тартуским мирным договором территория района вошла в состав Эстонской Республики. Печорский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года и присоединен к территории РСФСР

За несколько дней до этого Европейский парламент (ЕП) одобрил соглашение с Советом ЕС о непризнании загранпаспортов, выданных в бывших Донецкой и Луганской народных областях, Херсонской и Запорожской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. При этом лица, прибывающие в ЕС, чтобы покинуть зоны конфликтов, могут быть приняты по гуманитарным соображениям, уточнили в парламенте.

Также Евросоюз осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС никогда не будет признавать документы, выданные украинцам российской стороной.