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16:25, 25 ноября 2022Мир

Американский «Геркулес» приземлился на границе с Украиной

Flightradar зафиксировал Lockheed Hercules на польском аэродроме вблизи границ Украины
СюжетРоссия и НАТО:
Американский военно-транспортный самолёт «Геркулес». Архивное фото

Американский военно-транспортный самолёт «Геркулес». Архивное фото. Фото: Maciej Goclon / Fotonews / Globallookpress.com

Американский турбовинтовой военно-транспортный самолет был зафиксирован вблизи украинской границы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Lockheed CC-130J Hercules («Геркулес»), стоящий на вооружении ВВС Канады, в пятницу, 25 ноября, вылетел с шотландского аэродрома Прествик и около 15:45 мск приземлился в польском городе Жешув, расположенном в 90 километрах от границы Украины.

Известно, что тактический транспортный CC-130J Hercules, произведенный военно-промышленной корпорацией США Lockheed Martin, используется для широкого круга задач, в том числе для транспортировки войск и грузовых перевозок.

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Ранее на указанном польском аэродроме неоднократно были замечены транспортные самолеты, которые выполняли перевозки по заказу Минобороны США.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

23 ноября американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат зафиксировали недалеко от Крыма за несколько часов до атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь. Он покинул указанный район примерно за два часа до первых сообщений о работе систем противовоздушной обороны в республике.

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Варвара Кошечкина
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