Российский губернатор заявил о массовой выдаче паспортов ЕС жителям региона

Губернатор Псковской области Ведерников: ЕС массово выдает паспорта в приграничных районах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о выдаче странами Евросоюза своих паспортов в российском регионе. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания III международного Медиафорума в Пскове, свое выступление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, ведется массовая целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов. В частности, речь идет о Печорском районе. «Мы все хорошо понимаем, для чего это делается на приграничных территориях», — отметил он.

Печорский район Псковской области граничит на западе с Эстонией и Латвией. На его территории находится один из древнейших русских городов Изборск. C 1920 года в соответствии с Тартуским мирным договором территория района вошла в состав Эстонской Республики. Печорский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года и присоединен к территории РСФСР.

