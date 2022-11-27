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01:03, 27 ноября 2022Россия

Российский губернатор заявил о массовой выдаче паспортов ЕС жителям региона

Губернатор Псковской области Ведерников: ЕС массово выдает паспорта в приграничных районах

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о выдаче странами Евросоюза своих паспортов в российском регионе. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания III международного Медиафорума в Пскове, свое выступление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, ведется массовая целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов. В частности, речь идет о Печорском районе. «Мы все хорошо понимаем, для чего это делается на приграничных территориях», — отметил он.

Печорский район Псковской области граничит на западе с Эстонией и Латвией. На его территории находится один из древнейших русских городов Изборск. C 1920 года в соответствии с Тартуским мирным договором территория района вошла в состав Эстонской Республики. Печорский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года и присоединен к территории РСФСР.

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Марина Совина
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