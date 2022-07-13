ЕС осудил решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные украинцам

Европейский союз (ЕС) осуждает решение Москвы упростить выдачу российских паспортов гражданам Украины. Об этом в своем Twitter заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии пообещал, что ЕС не будет признавать документы, выданные украинцам российской стороной. «Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, — это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета, связанное с незаконной войной. ЕС никогда не признает эти паспорта», — написал он.

Боррель указал, что Евросоюз будет придерживаться в отношении российских паспортов той же позиции, которую он занимает по документам, выданным в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

11 июля президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины. Согласно указу Путина, те, кто постоянно проживает на территории республик Донбасса или Украины, имеют право обратиться с заявлениями на получение российского гражданства в упрощенном порядке.