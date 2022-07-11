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Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины

Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства РФ для всех жителей Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Украины, Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республик или Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

25 мая глава государства подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства России для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. В соответствии с документом изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями могли лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

Позже Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины в российское гражданство.

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Сергей Истомин
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