Регина Тодоренко исполнила вызывающий танец в откровенном наряде

Телеведущая Регина Тодоренко станцевала тверк в откровенном наряде и восхитила гостей

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко станцевала тверк на камеру в откровенном наряде и восхитила гостей. Соответствующий ролик публикует Starhit.

32-летняя знаменитость посетила день рождения журнала Hello в костюме черного цвета, который состоял из рубашки и юбки длины макси с низкой линией талии, оголявшей ее спину. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж. На размещенных кадрах видно, что артистка исполняет на сцене вызывающий танец под овации публики.

«Друзья, чтобы вы понимали, это кормящая мать!» — говорит в ролике ведущий мероприятия, после чего зрители номера начинают поддерживать Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко спела на камеру в откровенном наряде и разозлила фанатов. На опубликованных кадрах знаменитость предстала перед зрителями в пиджаке горчичного цвета с глубоким вырезом, частично оголяющем ее тело. При этом в ролике видно, что Тодоренко не надела под него бюстгальтер.