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14:54, 2 декабря 2022Ценности

Регина Тодоренко спела в пиджаке на голое тело на камеру и разозлила фанатов

Телеведущая Регина Тодоренко спела в пиджаке без бюстгальтера и разозлила фанатов

Фото: @reginatodorenko

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко спела в откровенном наряде и разозлила фанатов. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах знаменитость предстала перед зрителями в пиджаке горчичного цвета с глубоким вырезом, частично оголяющем ее тело. При этом в ролике видно, что Тодоренко не надела под него бюстгальтер и продемонстрировала декольте на камеру. Артистка дополнила свой образ легким макияжем в нейтральных оттенках и распущенными локонами.

«Вы говорите, что я мало пою», — подписала она публикацию, в которой исполняет популярную песню «Стрелы» Markul и Тоси Чайкиной.

Видео стало вирусным, набрав более 50 тысяч лайков. Подписчики не оценили внешний вид телеведущей, о чем принялись писать в комментариях. «Оденься, пожалуйста, тебе не идет», «Надо было без трусов, почему не додумалась?», «Видео под названием "когда не хватает внимания"», — возмутились они.

В ноябре Регина Тодоренко снялась в нижнем белье через четыре месяца после родов. Знаменитость разместила в сторис фото, на котором показала фигуру в белом комплекте, состоящем из топа на бретелях и трусов.

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Екатерина Ештокина
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