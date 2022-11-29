Тодоренко показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после родов

Телеведущая Регина Тодоренко снялась в нижнем белье через четыре месяца после родов

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко снялась в нижнем белье через четыре месяца после родов. Соответствующий кадр появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис фото, на котором показала фигуру в белом комплекте, состоящего из топа на бретелях и трусов. При этом она распустила свои волосы и убрала их назад.

«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь!» — подписала публикацию телезвезда.

Регина Тодоренко во второй раз стала матерью в июле. Телеведущая опубликовала в соцестях фотографию с новорожденным и мужем, певцом Владом Топаловым. Известно, что она назвала сына Мир.

Ранее Регина Тодоренко дала отпор фанатам, раскритиковавшим ее за негармоничный, по их мнению, наряд на премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022. Для мероприятия, которое состоялось 23 ноября, ведущая шоу «Орел и решка» выбрала асимметричное светло-розовое мини-платье с длинным шлейфом и бантом на плече, черные колготки и остроносые туфли на каблуках. Однако поклонники не оценили стиль ведущей и сочли наряд безвкусицей.