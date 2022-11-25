Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:09, 25 ноября 2022Ценности

Тодоренко дала отпор фанатам после критики ее черных колготок со светлым платьем

Регина Тодоренко сочла высокой модой свои черные колготки и светлое платье на OK! Awards
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: @reginatodorenko

Телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко дала отпор фанатам, раскритиковавшим ее за негармоничный, по их мнению, наряд на премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022. Своими размышлениями на эту тему она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Для мероприятия, которое состоялось 23 ноября, Тодоренко выбрала асимметричное светло-розовое мини-платье с длинным шлейфом и бантом на плече, черные колготки и остроносые туфли на каблуках. Поклонники не оценили стиль ведущей и сочли наряд безвкусицей. «Темные колготки и туфли не в тему», «А черные колготки здесь — это тренд?», «У культовых див черные колготки под черное платье, а не под розовое», — писали они под ее фотографией.

В сторис Тодоренко заявила, что мир высокой моды — это всегда что-то новое, к чему не привыкли и чего боятся. По ее словам, все неизвестное кажется небезопасным, поэтому люди всячески отрицают перемены. «Мои курочки раскудахтались. Тем временем одна из самых высокооплачиваемых моделей экспериментирует на ковровой дорожке», — заключила актриса, приводя снимок американской модели Хейли Бибер в белом платье и черных колготках.

В сентябре Регина Тодоренко появилась на Московском международном кинофестивале в подчеркивающей фигуру одежде через полтора месяца после родов. Знаменитость позировала фотографам на красной ковровой дорожке в длинном черном облегающем платье со шлейфом. Ее образ дополнили серьги-кольца и колье с крупными камнями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.