Тодоренко дала отпор фанатам после критики ее черных колготок со светлым платьем

Регина Тодоренко сочла высокой модой свои черные колготки и светлое платье на OK! Awards

Телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко дала отпор фанатам, раскритиковавшим ее за негармоничный, по их мнению, наряд на премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022. Своими размышлениями на эту тему она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Для мероприятия, которое состоялось 23 ноября, Тодоренко выбрала асимметричное светло-розовое мини-платье с длинным шлейфом и бантом на плече, черные колготки и остроносые туфли на каблуках. Поклонники не оценили стиль ведущей и сочли наряд безвкусицей. «Темные колготки и туфли не в тему», «А черные колготки здесь — это тренд?», «У культовых див черные колготки под черное платье, а не под розовое», — писали они под ее фотографией.

В сторис Тодоренко заявила, что мир высокой моды — это всегда что-то новое, к чему не привыкли и чего боятся. По ее словам, все неизвестное кажется небезопасным, поэтому люди всячески отрицают перемены. «Мои курочки раскудахтались. Тем временем одна из самых высокооплачиваемых моделей экспериментирует на ковровой дорожке», — заключила актриса, приводя снимок американской модели Хейли Бибер в белом платье и черных колготках.

В сентябре Регина Тодоренко появилась на Московском международном кинофестивале в подчеркивающей фигуру одежде через полтора месяца после родов. Знаменитость позировала фотографам на красной ковровой дорожке в длинном черном облегающем платье со шлейфом. Ее образ дополнили серьги-кольца и колье с крупными камнями.