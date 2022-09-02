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Тодоренко вышла в свет в облегающем платье через полтора месяца после родов

Регина Тодоренко появилась на ММКФ в облегающем платье через полтора месяца после родов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко появилась на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в подчеркивающей фигуру одежде через полтора месяца после родов. Видеозапись ее выхода в свет публикует Telegram-канал Super.ru.

Мероприятие проходило с 26 августа по 2 сентября на Пушкинской площади. На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует фотографам на красной ковровой дорожке в черном облегающем платье в пол со шлейфом. Ее образ дополнили серьги-кольца и колье с крупными камнями.

Регина Тодоренко во второй раз стала матерью в июле. Телеведущая опубликовала в соцестях фотографию с новорожденным и мужем, певцом Владом Топаловым. В подписи под фото она раскрыла пол и имя своего второго ребенка. Известно, что она назвала сына Мир.

В сентябре итальянская модель Мариякарла Босконо привлекла внимание папарацци откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Манекенщица посетила мероприятие в платье люксового бренда Jean Paul Gaultier черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь.

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Карина Черных
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