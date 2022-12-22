Опытная стюардесса объяснила риски «отвратительного секса» в туалете самолета

Бортпроводница рассказала, что туалеты самолетов убирают лишь в конце дня

Стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний объяснила риски секса в туалете самолета. Она рассказала, что уборные убираются лишь в конце дня один раз, сообщает The Telegraph.

По словам бортпроводницы Кристины Галвидайт (Kristina Galvydyte), пассажиры самолетов часто пытаются попасть в Mile High Club. При этом сама Галвидайт не сталкивалась с такими путешественниками и заметила, что считает секс в туалете «отвратительным».

«Если вы не хотите подхватить что-нибудь неприятное, лучше не пытайтесь. Жидкость на полу туалета самолета — вовсе не вода», — поделилась стюардесса.

Ранее бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату (Eva Benetatou) рассказала, что меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры.