Бывшая стюардесса раскрыла худшее место для занятий сексом в самолете

Стюардесса Ева Бенетату посоветовала пассажирам не заниматься сексом в туалете самолета

Бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату (Eva Benetatou) раскрыла худшее место в самолете для занятий сексом. Об этом пишет The Sun со ссылкой на социальные сети девушки.

По словам бортпроводницы, меньше всего для уединения во время перелета подходит туалетная комната, однако большинство путешественников уверены, что это самое укромное место. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры. «У нас есть патрули, которые каждые 15-30 минут обходят борт. Я несколько раз заставала кого-то в туалете», — призналась она.

Кроме того, стюардесса заявила, что многие пассажиры думают, что на дальнемагистральных рейсах никто не увидит их действий, потому что все попутчики спят. Но даже во время длительных перелетов действия туристов не остаются незамеченными. «Некоторые мужчины мастурбируют прямо на своих местах под одеялом. Поначалу я даже не знала, как реагировать, потому что мне было неловко перед другими», — поделилась она.

Ранее в июне британская стюардесса Дианна Кастро (Deanna Castro), проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. Сотрудница авиакомпании заметила, что пассажиры любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за этой распространенной ошибки бортпроводники могут споткнуться и получить травму.