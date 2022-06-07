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Стюардесса назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту самолета

Бортпроводница Дианна Кастро посоветовала не загораживать проход при посадке в самолет

Фото: Chris Brignola / Unsplash

Британская стюардесса Дианна Кастро (Deanna Castro), проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. Об этом сообщает InsideHook.

В первую очередь женщина обратила внимание на то, что при посадке в самолет многие путешественники задерживаются в проходе, чтобы сложить вещи, однако по правилам они должны быстро занять свое место и дать попутчикам возможность пройти. «Подождите, пока поток людей прекратится и тогда спокойно уберите свои вещи на полку», — посоветовала она.

Также сотрудница авиакомпании заметила, что пассажиры любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за этой распространенной ошибки, бортпроводники могут споткнуться и получить травму.

Кроме того, бортпроводница отметила, что некоторые пассажиры не снимают наушники во время общения со стюардессами и поэтому не слышат их. Однако девушка уверена, что лучше на время отказаться от использования электроники, чтобы не пропустить важных инструкций. При этом надевать наушники стоит при прослушивании музыки и просмотре фильмов, чтобы не мешать попутчикам.

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Еще одна ошибка — просить стюардесс повысить температуру воздуха на борту. «В самолетах должно быть холодно. Холодный воздух помогает при тошноте и уменьшает воздействие сухости на кожу», — отметила она.

Ранее бортпроводница, попросившая не раскрывать свое реальное имя, перечислила самые распространенные ошибки пассажиров при сборе чемодана. По словам девушки, путешественники часто кладут в ручную кладь так много одежды, что не могут самостоятельно поднять ее на верхнюю полку. Также она заранее призвала выбирать вещи, которые точно понадобятся во время полета (например, книжка, наушники или крем для рук) и положить их в отдельную небольшую сумку.

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Татьяна Карпова
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