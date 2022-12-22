Раненый в Донецке Рогозин прокомментировал свое состояние

Раненый в Донецке Рогозин заявил, что осколок прошел в сантиметре от позвоночника

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о своем состоянии после ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Его слова приводит RT.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин RT.

Экс-глава госкорпорации подтвердил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников. На данный момент Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет.

О том, что Рогозин ранен при обстреле донецкой гостиницы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно в ночь на 22 декабря. Его помощник подчеркнул, что удар явно носил целенаправленный характер. «Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — рассказал он, добавив, что сопровождавшие Рогозина лица также получили ранения.

По предварительным данным, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.