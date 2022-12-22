РИА Новости: Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при остреле гостиницы в Донецке. Об этом пишет <ТАСС со ссылкой на его помощника.

Ранее стало изветно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке где экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Украинские военные открыли по заведению огонь снарядами 155 калибра. По предварительной информации, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко получил ранение, его охранник погиб.