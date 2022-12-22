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00:55, 22 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке

Mash: ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где отмечал день рождения Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке где экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Украинские военные открыли по заведению огонь снарядами 155 калибра. По предварительной информации, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко получил ранение, его охранник погиб.

Сам Дмитрий Рогозин не пострадал.

9 декабря автомобиль, в котором находился экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, попал под обстрел со стороны ВСУ.

В ноябре стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации. Бывший глава «Роскосмоса» пояснил, что «Царские волки» действуют как добровольческое подразделение, а его название восходит к отрядам добровольцев, созданным в Югославии в 1992 году.

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Марина Совина
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