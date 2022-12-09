Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ

Дмитрий Рогозин рассказал об обстреле автомобиля, в котором он находился

Автомобиль, в котором находился экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Рогозин рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела», — поделился он.

Рогозин рассказал, что до места назначения представителям «Царских волков» пришлось добираться пешком еще несколько километров. Оказавшись на месте, они «поработали по неприятелю» и пообщались с российскими военными.

К посту Рогозин приложил фотографии попавшего под обстрел автомобиля. Своим подписчикам он пообещал позднее подробно рассказать о произошедшем.

В ноябре стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации. Бывший глава «Роскосмоса» пояснил, что «Царские волки» действуют как добровольческое подразделение, а его название восходит к отрядам добровольцев, созданным в Югославии в 1992 году.