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16:24, 11 ноября 2022Россия

Рогозин возглавил «Царских волков» в зоне СВО на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин возглавил группу военных советников для поддержки войск ДНР

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, он сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). «Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — сообщил бывший глава «Роскосмоса».

Рогозин также подчеркнул, что группа действует как добровольческое подразделение. Ее название, уточнил он, восходит к добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. В прошлом Рогозин принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

Ранее Рогозин опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с командиром батальона «Сомали». На форме бывшего гендиректора «Роскосмоса» видна нашивка «Сармат». В конце октября сообщалось, что Рогозин, приехав в зону проведения СВО, взял себе позывной Космос.

Он также отмечал, что вместе с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и российскими солдатами он побывал на разных участках фронта. «Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», — поделился он.

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Варвара Кошечкина
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