Рогозин взял позывной «Сармат»

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Рогозин сменил позывной на «Сармат»

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» сменил позывной на «Сармат». Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах Рогозин позирует вместе с командиром батальона «Сомали». На форме бывшего гендиректора «Роскосмоса» присутствует нашивка «Сармат».

Ранее Рогозин рассказал, побывал в зоне спецоперации в Донбассе с гуманитарной целью. По его словам, он находился в Донецкой народной республике в течение недели с целью сопровождения груза для одного из батальонов, который обратился к бывшему главе «Роскосмоса» напрямую.

Рогозин также сообщал, что вместе с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и российскими солдатами он побывал на разных участках фронта. «Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России», — поделился он.

В конце октября сообщалось, что Рогозин, приехав в зону проведения СВО, взял себе позывной «Космос».