Приехавший на спецоперацию Рогозин взял себе позывной Космос

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин опубликовал фотографии в военной форме с позывным Космос

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который ранее приехал в зону проведения спецоперации, взял себе позывной Космос. Это следует из фотографий, опубликованных в его Telegram-канале.

На снимках бывший глава «Роскосмоса» стоит вместе с комбатами Шахтером, Злым, командиром батальона «Пятнашка» Абхазом, а также с пресс-секретарем военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуардом Басуриным. На военной форме Рогозина видна нашивка с позывным Космос.

«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты», — прокомментировал он снимки.

Ранее стало известно, что бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прибыл в Запорожскую область. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась», — заявил он, отсылая к своей публикации в Twitter в 2014 году о желании «быть сейчас в одном окопе с защитниками» города.

Кроме того, 23 октября Рогозин посетил ДНР, куда помог доставить обмундирование для военнослужащих. Он также опубликовал видео, снятое во время посещения им военной части.

15 июля указом президента России Владимира Путина Рогозин был освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса». В сентябре стало известно, что он может стать полпредом главы государства в Крыму, республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях.