Рогозин отвез в Донецк зимнее обмундирование для военных

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин помог военным в Донецке, доставив им обмундирование. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин уточнил, что отвез в Корпус Народной милиции Минобороны Донецкой народной республики зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса.

Он также опубликовал видео, на котором видно, что он посещает часть и пожимает руки военным.

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» 15 июля 2022 года. В сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации сообщила, что Рогозин может получить новую должность после референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Предполагается, что в России появится новый Крымский федеральный округ, куда войдут новые территории, и Крым, и Рогозина могут назначить в нем полпредом президента.