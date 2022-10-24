Рогозин показал фото на передовой в Запорожской области

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил передовую в Запорожской области

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил передовую в Запорожской области. Соответствующее фото он показал в своем Telegram.

Рогозин подтвердил, что «добавил к своей военной биографии» Запорожскую область. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он.

23 октября Дмитрий Рогозин помог военным в Донецке, доставив им обмундирование. Он уточнил, что отвез в Корпус Народной милиции Минобороны Донецкой народной республики зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса.