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22:58, 24 октября 2022Россия

Рогозин показал фото на передовой в Запорожской области

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил передовую в Запорожской области
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Telegram-канал «Кремлевская прачка»

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил передовую в Запорожской области. Соответствующее фото он показал в своем Telegram.

Рогозин подтвердил, что «добавил к своей военной биографии» Запорожскую область. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он.

23 октября Дмитрий Рогозин помог военным в Донецке, доставив им обмундирование. Он уточнил, что отвез в Корпус Народной милиции Минобороны Донецкой народной республики зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса.

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Марина Совина
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