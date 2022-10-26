Рогозин раскрыл детали поездки в зону спецоперации

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что побывал в Донбассе с гуманитарной целью

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин побывал в зоне спецоперации в Донбассе с гуманитарной целью. Детали своей поездки он раскрыл в разговоре с ТАСС.

По словам Рогозина, он находился в Донецкой народной республике в течение недели с целью сопровождения груза для одного из батальонов, который обратился к бывшему главе «Роскосмоса» напрямую. «Эта помощь собрана за счет личных средств — моих и двух моих друзей», — подчеркнул он.

Рогозин добавил, что также посетил несколько добровольческих частей, где служат его знакомые командиры. Маршрут и содержание встреч он раскрывать не стал. «Добавлю лишь, что эта наша работа с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу», — заявил Рогозин.

Ранее стало известно что приехавший в зону спецоперации экс-глава «Роскосмоса» взял себе позывной Космос. Об этом свидетельствует нашивка на его форме с опубликованных в Telegram фотографиях.

24 октября Рогозин также сообщал, что прибыл в Запорожскую область. «Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась», — заявил он, отсылая к своей публикации в Twitter в 2014 году о желании «быть сейчас в одном окопе с защитниками» города.

15 июля указом президента России Владимира Путина Рогозин был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Позже появилась информация, что он может занять должность полпреда главы государства в республиках Донбасса, Крыму, а также в Запорожской и Херсонской областях.

