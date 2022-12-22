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16:10, 22 декабря 2022Путешествия

Россиянам напомнили о правах пассажиров при отмене рейса

Юрист Байбородин: в случае отмены рейса пассажир имеет право отказаться от путевки

Фото: Keith Chan / Unsplash

В связи с недавними массовыми отменами рейсов из России в Египет и в обратном направлении авиакомпанией iFly пассажирам перечислили их права в случае сорванного путешествия. Об этом пишет РИА Новости.

Россиянам напомнили, что при отмене тура компания может предложить несколько вариантов: изменить даты поездки, отправиться на отдых другой авиакомпанией или выбрать другую путевку. По словам руководителя юридической компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александра Байбородина, турист имеет право согласиться на новые условия или отказаться от них, потребовав деньги обратно.

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Специалист рассказал, что для возврата необходимо написать заявление на аннуляцию путевки или претензию. При этом обратиться можно как к турагенту, так и к туроператору — вне зависимости от места покупки. В течение десяти календарных дней клиенту должны предоставить ответ, деньги вернуть обязаны, добавил он.

«Возврат — это самый сложный вариант, ждать его придется долго. До сих пор идут суды по пандемии, — отметил Байбородин. — Лучше поменять даты на следующий отпуск, доплатить за другую авиакомпанию. Попытайтесь договориться».

15 декабря около тысячи собирающихся в Египет россиян застряли во Внуково из-за закрытия Иорданией своего воздушного пространства для лайнеров ряда российских перевозчиков. Так, рейсы по данному направлению отменили компании iFly, Nordwind, «Икар» и «Уральские авиалинии».

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Валентина Процкова
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