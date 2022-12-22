Россиянам напомнили о правах пассажиров при отмене рейса

Юрист Байбородин: в случае отмены рейса пассажир имеет право отказаться от путевки

В связи с недавними массовыми отменами рейсов из России в Египет и в обратном направлении авиакомпанией iFly пассажирам перечислили их права в случае сорванного путешествия. Об этом пишет РИА Новости.

Россиянам напомнили, что при отмене тура компания может предложить несколько вариантов: изменить даты поездки, отправиться на отдых другой авиакомпанией или выбрать другую путевку. По словам руководителя юридической компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александра Байбородина, турист имеет право согласиться на новые условия или отказаться от них, потребовав деньги обратно.

Специалист рассказал, что для возврата необходимо написать заявление на аннуляцию путевки или претензию. При этом обратиться можно как к турагенту, так и к туроператору — вне зависимости от места покупки. В течение десяти календарных дней клиенту должны предоставить ответ, деньги вернуть обязаны, добавил он.

«Возврат — это самый сложный вариант, ждать его придется долго. До сих пор идут суды по пандемии, — отметил Байбородин. — Лучше поменять даты на следующий отпуск, доплатить за другую авиакомпанию. Попытайтесь договориться».

15 декабря около тысячи собирающихся в Египет россиян застряли во Внуково из-за закрытия Иорданией своего воздушного пространства для лайнеров ряда российских перевозчиков. Так, рейсы по данному направлению отменили компании iFly, Nordwind, «Икар» и «Уральские авиалинии».