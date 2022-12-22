В России подорожал оливье

РИА Новости: приготовление салата оливье обойдется россиянам на 7% дороже, чем в 2021 году

Приготовление салата оливье в этом году обойдется россиянам на 7 процентов дороже, чем в 2021-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

Аналитики подсчитали данные с 1 по 18 декабря. Выяснилось, что в среднем салат из расчета рецепта на четверых человек придется потратить 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в 2021 году. «Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», — сообщили аналитики.

Так, маринованные огурцы подорожали на 38 процентов (до 68 рублей), укроп и петрушка — на 23 процента (до 25 рублей), зеленый горошек — на 18 процентов (до 91 рубля), майонез — на 17 процентов (до 56 рублей), репчатый лук — на 13 процентов (до 11 рублей), вареная колбаса — на 2 процента (до 102 рублей). При этом цена на картофель снизилась на 22 процента (до 43 рублей), на морковь — на 3 процента (до 8 рублей), на куриные яйца — на один процент (до 78 рублей).

Ранее аналитики платформы фискальных данных «Такском» также подсчитали, что за год цена популярного на новогоднем столе у россиян крабового салата выросла на 10 процентов. Кроме того, увеличилась стоимость приготовления салата мимоза.