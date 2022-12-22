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14:01, 22 декабря 2022Путешествия

Российская авиакомпания запустила зимнюю распродажу билетов от двух тысяч рублей

Red Wings запустила масштабную распродажу билетов от двух тысяч рублей с 23 по 26 декабря

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский авиаперевозчик Red Wings запустил масштабную зимнюю распродажу билетов стоимостью от двух тысяч рублей по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям. Подробности приводятся на сайте авиакомпании.

Акция продлится с 23 по 26 декабря и распространится на перелеты, которые состоятся с 15 января по 25 марта 2023 года. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Омск, Казань, Самара, Тюмень, Нижний Новгород, Махачкала, Барнаул, Челябинск, Красноярск, Норильск с отправлением из Екатеринбурга и других городов России. Среди зарубежных маршрутов спецпредложение действует на полеты в Ереван, Стамбул, Анталью, Тель-Авив, Астану и Алма-Ату.

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Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте Red Wings, их количество ограничено.

Ранее вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян дал рекомендации россиянам, не успевшим купить путевки на Новый год. Эксперт отметил, что купить новогодние туры по выгодным ценам можно даже в декабре, поскольку ближе к концу года в продаже могут появиться горящие туры.

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Валентина Процкова
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