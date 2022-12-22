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11:12, 22 декабря 2022Из жизни

Мужчина сутки цеплялся за обломки в кишащей акулами и крокодилами воде и спасся

Barron’s: мужчина попал в шторм и сутки провел в кишащей акулами воде

Фото: Wai Siew / Unsplash

Мужчина, чья лодка затонула в результате шторма у северного побережья Австралии, почти сутки провел в кишащей акулами и крокодилами воде, цепляясь за деревянные обломки, и спасся. Об этом сообщает Barron’s.

Житель австралийского штата Квинсленд, чье имя не сообщается, выплыл на шлюпке с острова Джетуллай и не добрался до пункта назначения в разумное время. Оказалось, что он попал в шторм, и его лодка перевернулась.

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На поиски мужчины вылетел вертолет, но спасательная операция не увенчалась успехом и была приостановлена с наступлением темноты. Поиск продолжился на следующее утро. В нем были задействованы вертолет и полицейское судно.

Утром перевернутую шлюпку обнаружили в воде. После непродолжительных поисков с воздуха потерпевшего удалось разыскать примерно в двух километрах от шлюпки. Мужчина цеплялся за деревянные обломки. Его извлекли из воды и доставили на берег.

Спасатели подчеркнули, что мужчине очень повезло, что он выжил.

Ранее сообщалось, что двое моряков и собака десять дней дрейфовали в Атлантическом океане на яхте с оторванной мачтой, пока их не спас танкер у берегов американского штата Делавэр. Они сбились с курса в результате шторма, потеряли мачту и не могли связаться с сушей.

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Алиса Дмитриева
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