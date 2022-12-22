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13:29, 22 декабря 2022Экономика

Снижение цен на газ объяснили

Аналитик Юшков объяснил падение цен на газ в Европе снижением объема биржевых торгов

Фото: Jason Briscoe / Unsplash

Цены на газ в Европе могут снижаться по нескольким причинам. Во-первых, это теплое начало зимы и позднее начало отопительного сезона. Во-вторых, установление потолка цен, касающегося биржевых торгов. Как результат — многие игроки приняли решение об уходе с биржи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Отопительный сезон в Европе начался фактически на месяц позже, даже не в первых числах декабря, холодная погода установилась достаточно поздно, так что логично некое успокоение рынков, — заметил Юшков. — Однако падение цены ниже 1000 долларов приводит к мысли о том, что снижается объем биржевых торгов. Потолок цен ведь касался именно их, так что многие игроки уходят в небиржевую торговлю, что снижает спрос на соответствующие инструменты и фьючерсы падают в цене».

Трейдеры боятся торговать, ликвидность биржи уходит и многие сделки могут перейти на внебиржевую торговлю. Посмотрим, конечно, что дальше будет с объемами

Игорь Юшкованалитик

Юшков напомнил, что «Газпром» работает именно с долгосрочными договорами, не торгуясь на бирже. Но проблема в том, что в формуле его ценообразования есть привязка к спотовым рынкам, биржевой торговле. Потому, когда падает цена на бирже, через несколько месяцев цены по контрактам «Газпрома» тоже начнут снижаться.

В начале торгов в четверг, 22 декабря, стоимость январских фьючерсов на газ с нидерландского хаба TTF упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Наталия Белова
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