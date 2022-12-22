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12:40, 22 декабря 2022Бывший СССР

Арестович сообщил о гибели своего друга под Артемовском

Алексей Арестович сообщил о гибели своего друга Александра Снегуровского под Артемовском

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о гибели под Артемовском своего друга Александра Снегуровского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Снегуровский, который был актером театра «Черный квадрат», работал шеф-поваром и давно жил в Калифорнии с семьей, после начала спецоперации на Украине приехал в республику волонтером и «очень быстро стал солдатом».

«Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков. Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжелом бою», — заявил Арестович. Он добавил, что дома у Снегуровского остались жена и маленький сын.

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Алевтина Запольская
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