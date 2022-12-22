Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 22 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о переброске в Артемовск спецподразделений ВСУ

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Артемовска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения. Об этом со ссылкой на данные разведки в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

Он заявил, что для удержания города украинское командование решило перебросить туда военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

По его словам, в их задачи будут входить противодействие штурмовым группам противника и ведение маневренной обороны, а также «пресечение панических настроений и дезертирств» в рядах украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара подобрался к 72 рублям
Кайли Дженнер прошлась по улицам в прозрачном платье и была обругана в сети
Байден заявил об общем видении ситуации на Украине у Вашингтона и Киева
В ЛНР заявили о переброске в Артемовск спецподразделений ВСУ
Изнасиловавший и убивший 15-летнюю девочку попал под суд через 47 лет
Экс-менеджер «Роскосмоса» получил ранение вместе с Рогозиным при обстреле ВСУ
Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу
Рогозин раскрыл подробности о получении ранения при обстреле Донецка
Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка
Названы пять регионов России с подешевевшими домами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.