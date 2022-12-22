В ЛНР заявили о переброске в Артемовск спецподразделений ВСУ

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают спецподразделения для удержания Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения. Об этом со ссылкой на данные разведки в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

Он заявил, что для удержания города украинское командование решило перебросить туда военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

По его словам, в их задачи будут входить противодействие штурмовым группам противника и ведение маневренной обороны, а также «пресечение панических настроений и дезертирств» в рядах украинских военных.