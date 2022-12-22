В Норильске спасли брошенную хозяином собаку с щенками

Жительница Норильска спасла брошенную хозяином собаку с шестью щенками

Жительница Норильска спасла собаку с шестью щенками, которую оставил на улице бывший хозяин. Об этом сообщает местный портал «Таймырский Телеграф».

Электромеханик контрольно-измерительных приборов и автоматики Пеляткинского газоконденсатного месторождения Инга Шнитуленко заметила исхудавшее животное на дороге и стала ее откармливать. Кроме того, женщина поняла, что у брошенной собаки есть щенки, поэтому начала искать их на ближайшей территории.

«Со мной работает Виталий Дедушев, ему 23 года, мы вместе два дня их искали. Выкопали их из снега возле склада поддонов: маленькие, с ладошку, мокрые, пищат. Сама мама трясется от холода (...) Я когда ее глаза увидела, рыдала», — призналась россиянка.

После этого заместитель управляющего промыслом Линар Латыпов помог организовать перелет спасенных особей на вертолете в Норильск. «Заведующая столовой Лариса Федратовна не только постоянно кормила маму и щенков, но еще и договорилась с предприятием "Бытовик", что их туда возьмут. Мы плакали от радости», — высказалась в заключение Шнитуленко.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.